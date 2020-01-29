Keşan'da, bisikletli heykellere zarar verildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Yeni Mahalle 19 Kasım Caddesi'nde bulunan bisikletli 3 heykel, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Keşan Belediyesi tarafından Yeni Mahalle 19 Kasım Caddesi üzerindeki kavşağa konulan bisikletli 3 heykele, zarar veridi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılan heykeller, yapılan incelemenin ardından tamir edilmek üzere belediye ekiplerince yerinden söküldü.

Geçen Kasım ayında da Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yeniden düzenlenen Artı Çarşı'ya konulan dikiş diken terzi heykelindeki dikiş makinesinin iğnesi kırılırken, Keşanlı Ali heykelinin sağ elindeki tespih yerinden söküldü.

'DUYARLI OLMAYA VE ZARAR VERMEMEYE DAVET EDİYORUM'

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, heykellere zarar verilmesine tepki göstererek, "Keşan Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmek için elimizden gelen düzenleme çalışmasını yapmaktayız. Ancak maalesef bazı vatandaşlarımız duyarsız davranarak, bu çalışmalarımıza zarar veriyorlar. Plastik çöp bidonlarımıza ateş atılıyor, Keşanlı Ali görselinin tespihi, terzi görselinin iğnesi alınıyor. Şimdi de son olarak Yeni Mahalle’de yaptığımız bisiklet görsellerine zarar verildiğini tespit ettik. Keşan’ı güzelleştirmek için yaptığımız bu çalışmalar tüm Keşanlı vatandaşlarımızın vergileri ve katkıları ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımıza bu güzelliklere karşı duyarlı olmaya ve zarar vermemeye davet ediyorum" dedi.

'HEP BİRLİKTE BU ÇİRKİN HAREKETLERİN ÖNÜNE GEÇELİM'

Heykeltıraş Recep Yalçın da, Keşan'ı güzelleştirmek adına belediye ile ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "İnsanlar bu heykellerle fotoğraf çekiliyorlar. Bu esnada bilinçsiz olarak heykellere zarar verebilirler. Ama üç heykelin de zarar görmesi normal değil. Bu istemeden verilen zararların dışında. Bazı insanlar bu heykellere karşı gibi duruyor. Biz ideolojik veya dini bir şey yapmıyoruz. Kenti güzelleştirmek adına çalışıyoruz. Bunlar kentin sembolleri. Halkımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Sadece heykellere değil, banlara, kaldırımlara, çiçeklere karşı da duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Duyarlılık olursa bu zararların önüne geçilir. Bunları görünce hepimiz üzülüyoruz. Halkta da tepki oluşuyor. Hep birlikte bu çirkin hareketlerin önüne geçelim" diye konuştu.

Yalçın, zarar verilen heykelleri Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyede onarıma aldıklarını belirterek, onarımın ardından şehrin farklı bir noktasına yerleştirmeyi planladıklarını kaydetti.



