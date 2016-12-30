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Keşan'da alkollü mekan işleten 2 kardeşe pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde alkollü eğlence mekanı işleten 40 yaşındaki İlhan Ergene ile kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'ye işyerlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda İlhan Ergene...

Keşan'da alkollü mekan işleten 2 kardeşe pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde alkollü eğlence mekanı işleten 40 yaşındaki İlhan Ergene ile kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'ye işyerlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda İlhan Ergene ölürken, kardeşi yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla H.İ. Ç.'yi yakaladı, M.S.'yi arıyor.
Saldırı, dün saat 20.45 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Eski Yağ Pazarı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.İ.Ç. ve M.S., aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene'nin Eski Yağ Pazarı Sokak'taki işyerine gitti. Şüphelilerden biri yanında götürdüğü pompalı tüfekle Ergene kardeşlerin üzerine ateş açtı. İlhan ve Emrah Ergene, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, H.İ.Ç. ve M.S. kaçtı.
BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ
Ergene kardeşler, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Ergene tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emrah Ergene ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.
Şüphelilerden  H.İ.Ç. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, M.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polis olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

 

 

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