Keşan'da 75 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeyi planlayan 75 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçısından 3'ü tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları oerayonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeyi planlayan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 75 kaçak göçmen yakaladı. Polis, operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen A.K., R.Y., O.Ç., V.A. ve N.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve R.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, O.Ç., V.A. ve N.Ç. tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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