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Kerpiç ev çöktü, 6'sı çocuk 8 kişi ölümden döndü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Suriyeli ailenin yaşadığı kerpiç evin bir odasının çatısı çöktü. Olay sırasında evde bulunan 6'sı çocuk, 8 kişi, ölümden döndü. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay...

Kerpiç ev çöktü, 6'sı çocuk 8 kişi ölümden döndü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Suriyeli ailenin yaşadığı kerpiç evin bir odasının çatısı çöktü. Olay sırasında evde bulunan 6'sı çocuk, 8 kişi, ölümden döndü.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı evin üst katındaki odalardan birinin tavanı çöktü. Olay sırasında evde bulunan 6'sı çocuk, 8 kişi, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine, enkazın altında kalanlar olabileceği ihtimali değerlendirilerek çok sayıda polis, ambulans ve iftaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sağ kurtulan aile bireylerini tedbir amaçlı kontrolden geçirdi. Suriyeli aile daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ev, çökme ihtimaline karşın mühürlendi.

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