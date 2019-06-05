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Kepsut'ta trafik kazası, 2 ölü 4 yaralı

BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar ile babası Erkan Çomar öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kepsut'ta trafik kazası, 2 ölü 4 yaralı
BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar ile babası Erkan Çomar öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Eşeler Mahallesi girişinde meydana gelen kazada Erkan Çomar'ın kullandığı 10 V 1455 plakalı otomobil ile İbrahim Baytekin'in kullandığı 17 HK 600 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada, 17 HK 600 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Baytekin ile Recep Baytekin ve Ahmet Baytekin yaralandı. 10 V 1455 plakalı otomobilde bulunan 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar olay yerinde hayatını kaybederken, otomobili kullanan babası Erkan Çomar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan eşi Hande Çomar (29) ise yaralı kurtuldu.

Yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastenesi'nde tedavi altına alındı. Sürücü İbrahim Baytekin'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kayla ilgili soruşturma başlattı.


 

 

 

 

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