Son Dakika
Kenevir yetiştirmek için deponun çatısına havalandırma boşluğu açmış
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evin bitişiğinde olan ve çatısına havalandırma boşluğu açılan depoda, 10 gram kubar esrar ile kasalar içinde yetiştirilen 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Salihli İlçe...
GÜVENLİK 23.10.2019, 17:52
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evin bitişiğinde olan ve çatısına havalandırma boşluğu açılan depoda, 10 gram kubar esrar ile kasalar içinde yetiştirilen 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayan A.O.B.'nin (46) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. A.O.B.'nin evine, bu sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, A.O.B'nin evinin bitişiğindeki depoda, 100 gram kubar esrar ile kasaların içine dikilmiş 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O.B.'nin, Hint kenevirlerinin güneş görüp, temiz hava alabilmesi için deponun çatısındaki bazı kiremitleri kaldırıp, havalandırma boşluğu açtığı belirlendi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayan A.O.B.'nin (46) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. A.O.B.'nin evine, bu sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, A.O.B'nin evinin bitişiğindeki depoda, 100 gram kubar esrar ile kasaların içine dikilmiş 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O.B.'nin, Hint kenevirlerinin güneş görüp, temiz hava alabilmesi için deponun çatısındaki bazı kiremitleri kaldırıp, havalandırma boşluğu açtığı belirlendi.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2