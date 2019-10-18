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Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı (2)
TUTUKLANDI Çorum'un Osmancık ilçesinde Seyit A.'yı telefonla arayarak dolandırıp, aldığı para ve ziynet eşyaları ile şehir dışına kaçmak için otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İsmail Musey (18),...
GÜVENLİK 18.10.2019, 17:41
TUTUKLANDI
Çorum'un Osmancık ilçesinde Seyit A.'yı telefonla arayarak dolandırıp, aldığı para ve ziynet eşyaları ile şehir dışına kaçmak için otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İsmail Musey (18), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()
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