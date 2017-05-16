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Kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Vural Sağlam, çalıştığı işyerinde kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi’nde meydana...

Kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Vural Sağlam, çalıştığı işyerinde kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi’nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Vural Sağlam, su deposu temizliği yaptığı işyerinde kendisini doğalgaz borusuna bağladığı ipe astı. İşyerine gelen çalışma arkadaşları, Vural Sağlam'ı asılı görünce 112 ve 155'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Sağlam’ın öldüğünü belirledi.
Vural Sağlam’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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