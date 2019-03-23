Kendisini bıçakla yaralamaktan beraat eden erkek arkadaşına sarıldı

TRABZON'da, kız arkadaşı Betül B.'yi (19) bıçakla yaraladığı iddia edilen Ünal K. (22), 'basit tıbbi yaralama' suçlamasıyla yargılandığı davada, genç kızın şikayetçi olmaması üzerine beraat etti. Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan Betül B., sarıldığı Ünal K. ile birlikte adliyeden ayrıldı.

Geçen yıl 3 Haziran'da meydana gelen olayda, Betül B. sağ kolundan yaralanmış halde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Betül B.'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla erkek arkadaşı Ünal K. polis tarafından gözaltına alındı. Ünal K., ifadesinde, kız arkadaşının dolabın rafına bastığı sırada düştüğünü ve sehpa üzerinde bulunan bıçağın koluna saplandığını söyledi. Betül B. de benzer yönde ifade verdi.

SAVCI İNANDIRICI BULMADI

Olayla ilgili soruşturma açan savcılık, yere düşen bıçağın genç kızın sağ kol altına saplanarak 3 santimlik kesi oluşturmasının mümkün olmadığını, anlatılanların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Savcılık, Ünal K. hakkında 'basit tıbbi yaralama' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, mahkemece kabul edildi.

Trabzon 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ünal K., suçlamaları reddetti. Betül B. de sanıktan şikayetçi olmadığı yönünde ifade verdi. Mahkeme, yargılama sonucu sanığın beraatine hükmetti. Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan Betül B., sanık Ünal K.'ye sarıldı. Genç kız, sanık tarafından teselli edildi. Ünal K. ve Betül B., duruşmanın ardından adliyeden birlikte ayrıldı.



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