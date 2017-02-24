Kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü TIR şoförünü vurdu

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da iki çocuk annesi 39 yaşındaki N.A., kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü TIR şoförü 37 yaşındaki L.A.'ya tabancayla ateş edip ağır yaraladı. Şoför L.A. hastanede yoğun bakıma alınırken, şüpheli N.A. da jandarmaya gidip teslim oldu.

Olay dün gece Serdivan İlçesi, Pekşenler Mevkii'nde meydana geldi. Hendek İlçesi'nde oturan 2 çocuk annesi N.A. kendisine bir yıl önce tecavüz edip 4 bin 500 lira parasını aldığını ileri sürdüğü TIR şoförü L.A.'dan intikal almak istedi. L.A.'nın Iğdır'dan yük getirdiğini öğrenince otomobiline binerek D-100 karayolunda TIR'ı takip etmeye başladı. Erenler İlçesi Pekşenler Mevkii'ne geldiklerinde otomobiliyle TIR'ın önüne geçip durduran N.A., kendisini görüp araçtan inerek kaçmaya çalışan L.A.'ya peş peşe ateş açtı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden TIR şoförü L.A. kanlar içinde yere yığılırken, N.A. otomobiline binip kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekimindeki görevliler, ilk müdahaleyi yaptıkları L.A.'yı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar yoğun bakıma alınan L.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu söyledi.

Şüpheli N.A. da Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Buradaki ilk ifadesinde bir yıl önce kendisine tecavüz eden TIR şoförü L.A.'nın, 4 bin 500 lira parasını aldığını iddia etti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.