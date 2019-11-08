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Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

KONYA'da içki masasında Hasan Şengönül'ü (64) kendilerine sarkıntılık ettiği iddiasıyla dövüp, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Tosun (22),  'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bayram...

GÜVENLİK 08.11.2019, 10:55
Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası
KONYA'da içki masasında Hasan Şengönül'ü (64) kendilerine sarkıntılık ettiği iddiasıyla dövüp, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Tosun (22),  'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bayram Kocabaş (24) ise beraat etti.
Olay, 22 Şubat 2017 tarihinde Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Tekke Caddesi'ndeki yaşandı. İddiaya göre, boş bir evde birlikte alkol alan Mustafa Tosun, Bayram Kocabaş ve Hasan Şengönül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun ve Kocabaş, Şengönül'ü dövdü. Şengönül, 42 DLJ 09 plakalı motosikletiyle kaçmaya başladı. Peşinden giden 2 arkadaş, Şengönül'ü cadde üzerinde yakalayıp, 15 yerinden bıçakladı. Ellerindeki bıçakla çevre sakinlerini kendilerine yaklaştırmayan şüpheliler, uzun süre ağır yaralı Şengönül'ün başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce kaçan şüphelilerden Mustafa Tosun, elindeki bıçakla yakalandı. Bayram Kocabaş da evinde gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerden Mustafa Tosun 3,50 promil, Bayram Kocabaş da 0,81 promil alkollü çıktı.
Hasan Şengönül ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TACİZ İDDİASI
O dönem askerden izne gelen Mustafa Tosun ve Bayram Kocabaş, Şengönül'ün kendilerine sarkıntılık ettiğini, bu nedenle bıçakladıklarını iddia etti. 2 şüpheli, tutuklandı.
'BEN BIÇAKLADIM'
Haklarında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanıklardan Mustafa Tosun, yargılama sırasında verdiği ifadelerde Hasan  Şengönül'ü kendisinin bıçakladığını belirterek, "Hasan Şengönül'ü ben bıçakladım. Olay anında Bayram'da da bıçak vardı ancak o bıçağı kullanmadı. Bayram bizi ayırmaya çalıştı, ‘Pişmanım’ dedi. Sanık Bayram Kocabaş da "Ben bıçakla vurmadım. Daha çok ayırmaya çalıştım. Olay sırasında yanımda bıçak vardı ama kullanmadım. Apartmandaki vatandaşların bağırması üzerine bıçağı onlara gösterdim" diye konuştu. Kocabaş, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 
KARAR VERİLDİ
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Tosun ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, son savunmaların ardından Mustafa Tosun'u 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bayram Kocabaş'ı ise beraat ettirdi.

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