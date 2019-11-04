Kendisine saldıran genci öldüren sanık için 'meşru müdafaa' kararı

KAYSERİ'de sokakta kendisine saldıran Berat Küsen'i (17), bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Hanifi Uygur (27), meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilerek tahliye edildi.

Geçen 21 Mayıs'ta merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hanifi Uygur, sokakta arkasından gelip kendisine saldıran Berat Küsen'i bıçaklayarak öldürdü. Kavga sırasında bacağından yaralanan Hanifi Uygur, hastanedeki tedavisinin ardından, mahkemece tutuklandı. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Hanifi Uygur ile öldürülen Berat Küsen'in yakınları ve avukatlar, ilk duruşmada hazır bulundu.

Sanık Hanifi Uygur, olaydan 3 ay önce A.D. isimli bir kız ile tanıştığını, sohbet ederken yanlarına gelen, daha önce hiç tanımadığı Berat Küsen ile tartıştıklarını ileri sürerek, şöyle dedi:

"Kız yanımızdan gittikten sonra, kızla konuşmamamı istedi. Kim olduğunu sordum, sadece arkadaşı olduğunu söyledi. Ben 'sana ne' deyince kavga ettik. Bana 'sana kafayı taktım' diyerek gitti. Daha sonraki zamanlarda aynı sokakta karşılaşıyorduk, bir gün yanıma gelerek 'ben de seni arıyordum, bu sokakta mı oturuyordun, bir daha bu yolu kullanırsan seni gebertirim' dedi. Olay günü de iş yerime gidiyordum. Tenha bir yerde arkamdan bir şahıs bıçakla kafama vurdu. Sarsıntı geçirdim, gözümün önü karardı, gözüm çıktı zannettim. Puslu görüyordum, sesinden Berat olduğunu anladım, kolundan tuttum, boğuşma sırasında yere düştük, bıçakla kaç defa salladığımı hatırlamıyorum. Öldüğümü, bu dünyada artık olmadığımı düşündüm, daha sonra beni katledeceklerini düşünüp kaçtım, yardım istedim, polisi aradım, bir bahçeye gizlendim. Ben kendimi savunmasaydım o şahıs beni öldürecekti, olay günü oruçluydum. Hacılar'da çocuğa köpek saldırısı olduğundan beri cebimde bıçak olur, beraatımı istiyorum."

KIZ, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Öldürülen Berat Küsen'in babası ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 5 tanığın dinlendiği davada tanıklardan A.D. isimli kız, "Berat, benimle görüşmek istedi; ama ben istemedim. Mahallede kargo getiren Hanifi Bey ile konuşurken yanımıza geldi, otobüse yetişmek için ben gittim; ama kavga etmişler. Berat beni sürekli arayıp hakaret ve küfür etti, o günden sonra ben Hanifi Bey ve Berat ile hiç görüşmedim" diye konuştu.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Hanifi Uygur'un, eylemini meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiğine hükmederek ceza verilmesine yer olmadığına karar verip, tahliyesini kararlaştırdı. Sanığa ayrıca ‘yasak silah bulundurma’ suçundan verilen 5 ay 20 gün cezasıyla ilgili de hükmün ertelenmesi kararlaştırıldı.

Karar sonrası Berat Küsen'in yakınları adliye koridorunda sinir krizleri geçirdi. Adliye polisi kalabalığı herhangi bir olay yaşanmadan dışarı çıkardı.

