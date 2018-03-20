Kendisine ceza yazan polislere ateş açtı

ADANA'da, kendisini alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açarak kaçmaya çalışan Abdülaziz D. (30), yakalandı.Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 Sokak'ta meydana geldi. Alkol alıp, karşılaştığı 4 kişiyle kavga eden Abdülaziz D., polis tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesilen Abdülaziz D., daha sonra polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Eve giren Abdülaziz D., pompalı av tüfeğiyle kendisini eve bırakan polislerin üzerine ateş açtı. Polisler de havaya ateş açarak karşılık verdi. Bu sırada evden çıkan Abdülaziz D.'nin eşi ve 2 erkek yakını, polislerin şüpheliyi gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Boşluktan yararlanan Abdülaziz D. evden çıkarak kaçtı.Polislerin durumu anons etmesi üzerine Terörle Mücadale ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de zırhlı araçlarla olay yerine sevk edildi. Evin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi yan komşusunun bahçesinde olayda kullandığı silahla saklanırken yakaladı.Polislere ateş etmediğini iddia eden Abdülaziz D., eşi ve iki yakını, gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

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