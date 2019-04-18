Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Kendisine çarpan motosikletlinin sağlık durumunu sordu

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı. Başından yaralanan yaşlı adam, ambulans beklerken kendisine çarpan kişinin nasıl olduğunu sordu. Yaralı "Hayal gördüğümü sandım yere düştüm"...

Kendisine çarpan motosikletlinin sağlık durumunu sordu

 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı. Başından yaralanan yaşlı adam, ambulans beklerken kendisine çarpan kişinin nasıl olduğunu sordu. Yaralı "Hayal gördüğümü sandım yere düştüm" dedi.

Kaza saat 14:00 sıralarında Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşına geçmek isteyen yaşlı adama kurye motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve çarptığı kişi yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yaşlı adam başından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar başından yaralanan kişiye tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Vatandaşların bir an olsun yalnız bırakmadığı adamın eli ve yüzündeki kanlar, yıkanıp silinerek temizlendi. Bir sandalyeye oturtulup ambulans beklendiği sırada yaşlı adam kendisine çarpan motosikletlinin sağlık durumunu sordu.

"HAYAL Mİ GÖRÜYORUM DEDİM YERE DÜŞTÜM"

Yaralı "Ben geçtiğimi sandım, acaba hayal mi görüyorum dedim, yere düştüm" dedi. Polis ekipleri ehliyetsiz olduğu anlaşılan motosiklet sürücüsünü gözaltına alıp ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

(FOTOĞRAF)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328