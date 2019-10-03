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Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını 10 yerinden bıçakladı
SAMSUN İlkadım ilçesinde İsmail H.Ş. (33), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Fatih Mahallesi'nde meydana...
GÜVENLİK 03.10.2019, 16:17
SAMSUN İlkadım ilçesinde İsmail H.Ş. (33), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail H.Ş. ile kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Sena K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail H.Ş., kız arkadaşını bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi de darbeden şüpheli, kaçtı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sena K., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 10 bıçak yarası tespit edilen Sena K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, İsmail H.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail H.Ş. ile kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Sena K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail H.Ş., kız arkadaşını bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi de darbeden şüpheli, kaçtı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sena K., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 10 bıçak yarası tespit edilen Sena K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, İsmail H.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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