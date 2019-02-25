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Kendilerini polis olarak tanıtıp, köpek ve tüfekle telefonları gasbettiler

KONYA'da Suriye uyruklu gençlerin kaldığı eve köpek ve tüfekle girip, kendilerini polis olarak tanıtarak 8 cep telefonu gasbeden 4 kişi tutuklandı. Olay, 1 Şubat günü saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı...

Kendilerini polis olarak tanıtıp, köpek ve tüfekle telefonları gasbettiler
KONYA'da Suriye uyruklu gençlerin kaldığı eve köpek ve tüfekle girip, kendilerini polis olarak tanıtarak 8 cep telefonu gasbeden 4 kişi tutuklandı.
Olay, 1 Şubat günü saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu gençlerin kaldığı eve köpek ve pompalı tüfekle gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, tüfek doğrultup, gençlere ait 8 cep telefonunu alarak çıktı. Gençlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerine başvurarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, şüphelilerin Gazi Ş. (22), Yusuf Ö. (21), İkram Ç. (19) ve Ramazan A. (19) olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek de bulunarak el konuldu. Sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüphelinin, cep telefonlarını satıp, parasını harcadıkları belirlendi.
Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

​FOTOĞRAFLI

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