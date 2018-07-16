Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Kendilerini 'polis' diye tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiye gözaltı

HAKKARİ'de, kendilerini 'polis amiri' diye tanıtıp, vatadaşlarla telefonla veya yüz yüze konuşarak tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı tespit edilen 2 kişi, polisin Van ve Hakkari'de yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı....

Kendilerini 'polis' diye tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiye gözaltı
HAKKARİ'de, kendilerini 'polis amiri' diye tanıtıp, vatadaşlarla telefonla veya yüz yüze konuşarak tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı tespit edilen 2 kişi, polisin Van ve Hakkari'de yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, U.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis amiri' diye tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yaptı. Vatandaşlarla telefonla ya da yüz yüze görüşerek tehdit ve şantaj yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen H.Ö. ve U.Ö., Van ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. 'resmi unvan kullanarak iletişim yoluyla dolandırıcılık' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı, U.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325