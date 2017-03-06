Kendi takip eden adamı çantayla döven kadın: Taciz yok, şikayetçi değilim

NİĞDE'de yol ortasında kendini takip ettiğini ileri sürdüğü 60 yaşlarındaki adamı, çantasıyla vurup uzaklaştıran 35 yaşındaki H.A. adlı kadın, "Taciz olayı kesinlikle olmadı. Takip edildiğimi düşündüm ama tanıdık biri çıktı. Şikayetçi değilim" dedi.

Geçen hafta merkez Terminal Caddesi'nde kaldırımda yürürken kendini takip ettiğini ileri sürdüğü adama çantayla saldıran kadın, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. H.A., bugün ortaya çıktı ve taciz iddiasının doğru olmadığını belirterek olay günü okuldan çocuğunu almaya gittiğini söyleyerek başından geçenleri şöyle anlattı:

"Okuldan dönerken arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Daha önce de takip edildiğim için tekrar okula girip çıktım. Hiç yüzüne bakmadım, aynı siyah ceketli siyah kasketli biri arkamdaydı. Kendimi korumak için direkt saldırıda bulundum. Taciz kesinlikle olmadı. O an da yüzüne bakmadığım için fark etmedim. Maalesef tanıdığım birisi çıktı. Herhangi bir şikayetim yok. Böyle bir olay tekrar tecelli ederse yine aynı şekilde davranabilirim, kendimi korumak için."



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