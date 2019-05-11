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Kemeraltı'ndaki kuyumcudan hırsızlığa 5 gözaltı

İZMİR'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcu dükkanından kepenklerini kırarak hırsızlık yapan, alarm çalınca da kaçan 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu ve kuyumcudan yaklaşık 14 bin TL'lik...

Kemeraltı'ndaki kuyumcudan hırsızlığa 5 gözaltı
İZMİR'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcu dükkanından kepenklerini kırarak hırsızlık yapan, alarm çalınca da kaçan 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu ve kuyumcudan yaklaşık 14 bin TL'lik ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
Olay, geçen perşembe gecesi, Konak'taki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kıran hırsızlar, içeri girdi. Yaklaşık 14 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan hırsızlar, alarmın çalması nedeniyle dışarı çıkıp, kendilerini bekleyen otomobille kaçtı. Alarmın çalması üzerine kuyumcuya, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinde parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kameralarını izledikten sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Eşkalleri belirlenen şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Bu 3 çocuğun yanı sıra, Y.K ve D.B., adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirlenen saat, altın yüzük ve küpeler, kuyumcuya teslim edildi.
Daha önce de hırsızlıktan sabıkası bulunduğu tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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