Kemeraltı'ndaki kuyumcuda hırsızlık girişimi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, kuyumcu dükkanına kepengi kırıp giren 4 kişi, alarm çalınca herhangi bir şey çalamadan kaçtı.

Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün gece 4 kişi, hırsızlık amacıyla kepengini kırdıkları kuyumcu dükkanına girdi. Hırsızlar, güvenlik alarmının çalması üzerine paniğe kapılıp, herhangi bir şey çalamadan geldikleri otomobille kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kameralarını izledikten sonra şüphelilerin yakalanması içir çalışma başlattı.

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