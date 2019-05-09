Kemer'de uyuşturucu baskınında 430 bin lira ele geçirildi

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 909 gram skunk, 441 gram kokain ve yaklaşık 430 bin lira ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, turizm sezonu öncesi ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon yaptı. Kemer'de hamam/sauna işleten S.K.'nin Antalya merkezden yüklü miktarda uyuşturucu madde satın alıp ilçedeki eğlence yerlerinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma yapan Narkotik ekipleri, takibe aldıkları S.K.'nin 7 Mayıs'ta Antalya merkezde A.S. ve S.Y. ile buluşup uyuşturucu madde aldığını tespit etti. Düzenleyen baskında şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerlerinde toplam 5 kilo 909 gram skunk maddesi, 441 gram kokain maddesi, 3 hassas terazi, sahte sürücü belgesi ve çelik kasa içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 405 bin 930 TL, 1928 dolar ve 1665 euro ele geçirildi. Polis, olayla ilgili S.K., A.S. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından adliyeye sevk edildi.