Kemer'de tur midibüsü devrildi: 13 yaralı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tur midibüsünün devrildiği kazada Türk, Alman ve Avusturyalı 13 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemer-Kumluca karayolunun Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Türk, Alman ve Avusturya vatandaşlarını taşıyan Özay Gökçe yönetimindeki 07 LBF 16 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si Türk 13 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI