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Kemer'de silahlı kavga: 2 yaralı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kafe ve plaj işletenler arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla bacaklarından vurulan 2 kardeş yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin sahil bölümünde...

Kemer'de silahlı kavga: 2 yaralı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kafe ve plaj işletenler arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla bacaklarından vurulan 2 kardeş yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin sahil bölümünde kafe ve plaj işleten Emrah E. ve ortağı Yunus Y. ile işletmenin gayriresmi ortağı olduğu iddia edilen Ferhat ve Ali G. kardeşler arasında tartışma çıktı. Ferhat G.'nin, iddiaya göre, "Silahımı getir" diye bağırdığı kardeşi Ali G., tabancayla havaya ateş ederek geldi. Yunus Y. de üzerindeki tabancayı çekip, Ferhat ve Ali G. kardeşleri bacaklarından vurdu. Yaralanan iki kardeş, ilk müdahalelerinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Emrah E.'yi gözaltına alan polis, kaçan Yunus Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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