Kemer'de minibüsle otomobil çarpıştı; ölü ve yaralılar var (1)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kemer-Kumluca karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında minibüsle otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.



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