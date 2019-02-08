Kemer'de midibüsle minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde minibüsle yolcu taşıyan midibüsün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D400 karayolunun Kiriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçeden şehir merkezine yolcu taşıyan Savaş Söylemez'in (34) kullandığı 07 K 2527 plakalı midibüsle, Deniz Çulhacı'nın (35) kullandığı 31 GB 591 plakalı minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüsün yan yatarak durabildiği kazada 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişi yaralandı. Diğer araçtaki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza yapan midibüs ise çevredekiler ve diğer araç sürücüleri tarafından düzeltildikten sonra olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.

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