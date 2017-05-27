Kemer'de işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde günübirlik çalışan turizm işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kemer-Kumluca karayolu Karabucak mevkiinde saat 15.30'da meydana geldi. 37 yaşındaki Serkan Dilbaz yönetimindeki 20 H 3641 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sağ tarafının üzerinde sürüklenen minibüs yolun dışına savruldu. Kazada, minibüste bulunan 24 kişiden 5'i yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sürücü Serkan Dilbaz ile araçta bulunan diğer yolcular ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Minibüsün içerisinde koltuk olmadığı ve yolcuların kilim üzerinde seyahat ettiği belirlendi. Polis olayı soruştururken, yolcuların çoğunluğunun 5 yıldızlı bir otele günübirlik çalışmak için gittiği kaydedildi.

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