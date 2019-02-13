Kemalpaşa'da ruhsatsız silah operasyonu

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran 8 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa'nın Vişneli Mahallesi'nde bazı kişilerin ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, dün saat 07.00'de mahalleye operasyon düzenledi. 8 ev ve 1 işyerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve 8 av tüfeği ile 793 mermi ve 96 fişek ele geçirildi. Evlerinde ruhsatsız silah bulunan S.Ç., R.Ç., U.Y., E.D., M.D., Y.D., I.G., İ.P. gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan zanlılar serbest bırakıldı.



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