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Kemalpaşa'da ormanlık alanda yangın
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 dekar alan zarar gördü. Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın...
GÜVENLİK 04.09.2019, 10:59
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
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