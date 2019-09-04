banner314

banner325

Son Dakika

Kemalpaşa'da ormanlık alanda yangın

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 dekar alan zarar gördü. Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın...

GÜVENLİK 04.09.2019, 10:59
Kemalpaşa'da ormanlık alanda yangın
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P