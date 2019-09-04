Kemalpaşa'da ormanlık alanda yangın

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 dekar alan zarar gördü.Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.