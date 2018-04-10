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Kemal Kurkut'un vurulma anı görüntüleri dava dosyasında

DİYARBAKIR'da 2 yıl önce nevruz kutlamalarının yapıldığı alana, elinde bıçakla girmek isterken 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un (23) vurulma anı görüntüleri,...

Kemal Kurkut'un vurulma anı görüntüleri dava dosyasında
DİYARBAKIR'da 2 yıl önce nevruz kutlamalarının yapıldığı alana, elinde bıçakla girmek isterken 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un (23) vurulma anı görüntüleri, dava dosyasına konuldu. Olay yerinde görevli zırhlı araç ve TOMA'ların üzerindeki kameraların kaydettiği görüntülerde, Kurtut'un ayaklarına doğru ateş edilmesine rağmen koşmaya devam ettiği ve sonunda yol kenarında yere yığıldığı görüldü.
Malatya'dan nevruz kutlamalarına katılmak için 21 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'a gelen ve elinde bıçakla kutlamaların yapıldığı alana girmek isterken, 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un, vurulma anına ait görüntüler dava dosyasına girdi. Olay yerinde bulunan zırhlı polis araçları, TOMA'lar ve çevredeki sitelerin güvenlik kamera kayıtları dava dosyasına girerken, görüntülerde yaşanan olayın bütün detayları ile yer aldığı görüldü. Görüntülerde, Kurkut'un üstü çıplak halde ve elinde bıçak ile polislerin arasından geçtiği, bu arada bazı polislerin havaya ateş açtığı, buna rağman Kurkut'un koşmaya devam ettiği görülüyor. Kemal Kurkut koşarken, polislerin ayaklarına doğru ateş ettiği, vurulan Kurkut'un bir süre daha koştuktan sonra yolun kenarına yığıldığı görülüyor.
POLİS MEMURU TUTUKSUZ YARGILANIYOR
Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru Y.Ş.'nin 'Olası kastla adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Olay nedeniyle 3 ay açıkta kaldıktan sonra görevine dönen ve tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş., "Olay sırasında 50-60 el ateş edildi. En az 10 polis memuru ateş etti. Olay yerindeki boş kovanları toplamadık. Kimin topladığını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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