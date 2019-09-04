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Kediye işkence yapıp, kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar
KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Betül Kayaalp'in bir ara evden çıkardığı, 'Boncuk' adlı kedisine döverek, işkence uyguladı. Apartmanın bodrum katına bırakılan kedinin kanıyla bina yanındaki çeşme...
GÜVENLİK 04.09.2019, 08:48
KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Betül Kayaalp'in bir ara evden çıkardığı, 'Boncuk' adlı kedisine döverek, işkence uyguladı. Apartmanın bodrum katına bırakılan kedinin kanıyla bina yanındaki çeşme mermerine, Arapça olarak visal (kavuşma) yazıldığı görüldü. Veterinere götürülen 'Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Olay, 31 Ağustos Cumartesi günü, Selçuklu'nun Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Betül Kayaalp, 1 sene önce sahiplenip, 'Boncuk' ismini verdiği kediyi bir ara evden dışarı çıkardı. Apartmanın önüne giden kedi, uzun süre eve dönmeyince Kayaalp de dışarı çıktı. Bu sırada Kayaalp, bodrum katından kedinin sesini duydu. Hemen aşağı inen Kayaalp, kedisini dövülerek, işkence yapılmış halde, kanlar içinde buldu. Şok yaşayan Kayaalp, kedisini alıp, bodrum kattan çıktığında, bina yanındaki çeşme mermerine, Arapça yazı yazıldığını gördü. Kayaalp, yaptığı araştırma sonucu yazılan kelimenin, 'kavuşma' anlamına gelen visal olduğunu öğrendi. Kayaalp'in veterinere götürmesiyle tedaviye alınan 'Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
''BONCUK'UM ÖLEBİLİR'
Kedisine yapılanların vahşilik olduğunu dile getiren Betül Kayaalp, "'Boncuk' öldüresiye dövüldü. Kanı ile kavuşmak anlamına gelen Arapça 'visal' yazıldı. Vahşiliği daha nasıl anlatabilirim? Hayvana şiddet, insana şiddetin temelini oluşturur. Her ne olursa olsun bu, kabul edilemez. 'Boncuk'un çenesi kırık, gözün birinin kör olma ihtimali var, başında ödem oluşmuş. Önümüzdeki süreç çok önemli. Her gün sabah akşam giderek, tedavisini yaptırıyorum. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim 'Boncuk'um ölebilir, içim parçalanıyor. Bir insan, savunmasız bir canlıya nasıl olur da böyle bir şey yapar; anlam veremiyorum" dedi.
Polis merkezine giderek, kedisine işkence yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi olan Betül Kayaalp, yakalanmalarını istedi.
Olay, 31 Ağustos Cumartesi günü, Selçuklu'nun Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Betül Kayaalp, 1 sene önce sahiplenip, 'Boncuk' ismini verdiği kediyi bir ara evden dışarı çıkardı. Apartmanın önüne giden kedi, uzun süre eve dönmeyince Kayaalp de dışarı çıktı. Bu sırada Kayaalp, bodrum katından kedinin sesini duydu. Hemen aşağı inen Kayaalp, kedisini dövülerek, işkence yapılmış halde, kanlar içinde buldu. Şok yaşayan Kayaalp, kedisini alıp, bodrum kattan çıktığında, bina yanındaki çeşme mermerine, Arapça yazı yazıldığını gördü. Kayaalp, yaptığı araştırma sonucu yazılan kelimenin, 'kavuşma' anlamına gelen visal olduğunu öğrendi. Kayaalp'in veterinere götürmesiyle tedaviye alınan 'Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
''BONCUK'UM ÖLEBİLİR'
Kedisine yapılanların vahşilik olduğunu dile getiren Betül Kayaalp, "'Boncuk' öldüresiye dövüldü. Kanı ile kavuşmak anlamına gelen Arapça 'visal' yazıldı. Vahşiliği daha nasıl anlatabilirim? Hayvana şiddet, insana şiddetin temelini oluşturur. Her ne olursa olsun bu, kabul edilemez. 'Boncuk'un çenesi kırık, gözün birinin kör olma ihtimali var, başında ödem oluşmuş. Önümüzdeki süreç çok önemli. Her gün sabah akşam giderek, tedavisini yaptırıyorum. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim 'Boncuk'um ölebilir, içim parçalanıyor. Bir insan, savunmasız bir canlıya nasıl olur da böyle bir şey yapar; anlam veremiyorum" dedi.
Polis merkezine giderek, kedisine işkence yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi olan Betül Kayaalp, yakalanmalarını istedi.
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