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Kediye çarpmamak için direksiyon kırınca TIR’ın altına girdi

ÇORUM’da 61 yaşındaki Yasin Kilkaya yönetimindeki otomobil, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca, park halindeki TIR’a çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Çorum'un Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde...

Kediye çarpmamak için direksiyon kırınca TIR’ın altına girdi
ÇORUM’da 61 yaşındaki Yasin Kilkaya yönetimindeki otomobil, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca, park halindeki TIR’a çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum'un Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin Kilkaya yönetimindeki 53 AL 004 plakalı otomobil, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil yoldan çıkarak park halindeki 61 K 11654 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Yasin Kirkaya ve eşi 61 yaşındaki Meryem Kirkaya, otomobilde sıkıştı. 112 ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Kilkaya çifti, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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