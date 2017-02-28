Kedi katliamında gözaltına alınan Rus serbest

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde geçen hafta aynı mahallede yaklaşık 30 kedinin zehirlenerek telef edilmesi olayıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Rus 53 yaşındaki Valery V., serbest bırakıldı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde geçen cuma günü yaklaşık 30 sokak kedisi telef edildi. Bölge halkı ve hayvanseverler kedilerin zehirlendiğini belirtirken, duruma tepki gösterdi. Mahallede araştırma yapan vatandaşlar siteler ve apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde elinde poşetle mahallede dolaşan bir kişi olduğunun fark edilmesi üzerine durum jandarmaya haber verildi.

Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri kamera görüntülerindeki kişinin aynı mahallede yerleşik yaşayan Rus uyruklu Valery V. olduğunu belirledi. Jandarma şüpheliyi dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Jandarmanın evinde de arama yaptığı Valery V. ifadesinde kedileri öldürmediğini söyledi. Valery V. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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