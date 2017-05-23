Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

Keçe fabrikasında yangın

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Uşak-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Uşak OSB'de, 114'üncü...

Keçe fabrikasında yangın
UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Uşak-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Uşak OSB'de, 114'üncü Cadde'de bulunan keçe imalatı üzerine faaliyet gösteren Gökhan Karateke'ye ait fabrikada, bugün saat 06.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Önce fabrika çalışanları ardından Uşak OSB itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürülemedi, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine Uşak Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, ilçelere ait arazözler takviye olarak olay yerine yönlendirildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre, 5 milyon lira maddi hasar olduğu belirtildi. Jandarmanın soruşturma başlattığı yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246