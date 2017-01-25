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Kebap siparişi ile dolandırıcılık

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir lokantaya kebap siparişi veren bir kadın, 200 TL vereceğini söyleyerek buna göre para üstü getirilmesini istedi. Hastanenin önüne gelen elemandan kebabı ve...

Kebap siparişi ile dolandırıcılık

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir lokantaya kebap siparişi veren bir kadın, 200 TL vereceğini söyleyerek buna göre para üstü getirilmesini istedi. Hastanenin önüne gelen elemandan kebabı ve para üstünü alan kadın, parayı odasından getireceğini söyleyerek ortadan kayboldu.
Darıca'da bir lokantayı arayan kadın, bir hastaneden aradığını söyleyerek kebap siparişi verdi. 200 TL vereceğini buna göre para üstünün getirilmesini istedi.
Lokantada çalışan Çağlar Akyanar, belirtilen hastaneye siparişi getirdi. Hastanenin önünde bekleyen kadın, kebabı ve para üstünü alarak odadan 200 TL'yi getireceğini söyledi. Bir süre kadının gelmesini bekleyen Çağlar Akyanar, gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Hastane güvenliğine başvuran Çağlar Akyanar, kamera kayıtlarına baktığında kadının kaçtığını gördü. Çağlar Akyanar güvenlik kamerası görüntülerini alıp polise giderek şikayette bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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