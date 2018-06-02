Kazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardı

BALIKESİR’in Havran ilçesinde çıkan yangında, alevler, erken müdahaleyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kazdağları’nın Hanlar bölgesindeki Dedekıran mevkiinde yangın çıktı. Edremit-Yenice karayolundan geçen araç sürücülerin fark edip, haber verdiği yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Erken müdahale sayesinde alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. 5 dekarlık alanda bitki örtüsünün zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
Kazdağları’nın Hanlar bölgesindeki Dedekıran mevkiinde yangın çıktı. Edremit-Yenice karayolundan geçen araç sürücülerin fark edip, haber verdiği yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Erken müdahale sayesinde alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. 5 dekarlık alanda bitki örtüsünün zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
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