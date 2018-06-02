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Kazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardı

BALIKESİR’in Havran ilçesinde çıkan yangında, alevler, erken müdahaleyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Kazdağları’nın Hanlar bölgesindeki Dedekıran mevkiinde yangın çıktı. Edremit-Yenice karayolundan geçen araç...

Kazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardı
BALIKESİR’in Havran ilçesinde çıkan yangında, alevler, erken müdahaleyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kazdağları’nın Hanlar bölgesindeki Dedekıran mevkiinde yangın çıktı. Edremit-Yenice karayolundan geçen araç sürücülerin fark edip, haber verdiği yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Erken müdahale sayesinde alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. 5 dekarlık alanda bitki örtüsünün zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

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