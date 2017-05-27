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Kazazedelere yoldan geçen hemşire müdahale etti

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü kazada yaralandı. Yaralılara ambulans gelinceye kadar ilk müdahaleyi, yoldan geçen hemşire Simge Yıldız yaptı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Ordu Caddesi'nde...

Kazazedelere yoldan geçen hemşire müdahale etti
İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü kazada yaralandı. Yaralılara ambulans gelinceye kadar ilk müdahaleyi, yoldan geçen hemşire Simge Yıldız yaptı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Erol Fırıldakça'ya, 27 yaşındaki Ali A. yönetimindeki 35 ZZZ 21 plakalı motosikletiyle çarptı. Yere düşen Erol Fırıldakça ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Ali A. yaralandı. Yaralıları görenler kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen hemşire Simge Yıldız ve öğretmen eşi Umut Yıldız yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra kaza yerine ulaşan ambulanslar, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
"İNSANLIK GÖREVİ"
Geçen yıl da İzmir Metrosu'nda kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale ettiğini belirten hemşire Simge Yıldız, "İzmir'de özel bir hastanede hemşirelik yapıyorum. Eşimle birlikte aracımızla İzmir'e gidiyorduk. Kazayı görünce, araçtan indik. Eşimle hemen yaralı kişilere ilk yardım çantasıyla müdahale ettik. Bunun bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum" dedi.

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