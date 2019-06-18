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Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi

SİNOP'un Erfelek ilçesinde, takla atan otomobil,  yol kenarındaki boş alana düştü. 1'i ağır 4 yaralı, yardım gelmesini olay yerinde yatarak bekledi.  Kaza, öğle saatlerinde Erfelek ilçesi Mecitözü Tatlıca Şelaleleri mevkiinde meydana...

Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi
SİNOP'un Erfelek ilçesinde, takla atan otomobil,  yol kenarındaki boş alana düştü. 1'i ağır 4 yaralı, yardım gelmesini olay yerinde yatarak bekledi. 
Kaza, öğle saatlerinde Erfelek ilçesi Mecitözü Tatlıca Şelaleleri mevkiinde meydana geldi. Tarık Bölükbaş, 34 CAD 833 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, yol kenarındaki boş alana düştü. Kazada sürücü Tarık Bölükbaş ile Gamze Yanık (18), Beyzanur Dere (21) ve Kadir Güllükaya (41) yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, aracın yanına yatarak, yardım gelmesini bekledi. 
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan ve belindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Beyzanur Dere'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 FOTOĞRAFLI

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