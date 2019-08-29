Kazazede baba-oğlun yardımına köylüler koştu

GÜMÜŞHANE'de, devrilen mısır yüklü TIR'ın hafif yaralanan sürücüsü ve babasının yardımına köy sakinleri koştu. Yola savrulan mısır tanelerini el birliğiyle toplayan köylüler, araçlarının baba ve oğlu da evlerinde misafir etti.

Kaza, Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünde meydana geldi. Adana’dan aldığı mısırları Trabzon'a götürmek için yola çıkan Samet Hocaoğlu yönetimindeki 80 GR 636 plakalı TIR, Çevrepınar köyünde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan mısır taneleri yola savrulurken, sürücü Samet ve yanındaki babası Murat Hocaoğlu hafif yaralandı. O sırada çevrede bulunan köy sakinleri, baba ve oğlun yardımına koştu. Köylüler, el birliğiyle yola savrulan mısır tanelerini topladı. Köylüler, tamir için bölgeden araçlarının kaldırılmasıyla yolda kalan baba ve oğlunu, evlerinde 2 gün misafir etti.

Çevrepınar Muhtarı Seyfettin Nazlı ve köylüler tarafından evlerinde ağırlanan baba-oğul, kendilerine yardım edip ilgilenen köy sakinlerine teşekkür etti.



