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Kazayla arkadaşının ölümüne neden olan sanığa müebbet istemi

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde karıştığı bir kavgayı anlatırken arkadaşı 24 yaşındaki Cemal Erdemir'i kazayla başından tabanca ile vurarak ölümüne yol açtığı iddia edilen 34 yaşındaki İsmail Dada'nın ömür boyu hapis cezası...

Kazayla arkadaşının ölümüne neden olan sanığa müebbet istemi
ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde karıştığı bir kavgayı anlatırken arkadaşı 24 yaşındaki Cemal Erdemir'i kazayla başından tabanca ile vurarak ölümüne yol açtığı iddia edilen 34 yaşındaki İsmail Dada'nın ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Geçen yıl 13 Eylül'de Göbü Sahili'ndeki restoranda meydana gelen olayda İsmail Dada, iddiaya göre birlikte alkol aldığı arkadaşı Cemal Erdemir’e daha önce yaşadığı bir kavgayı anlatmaya başladı. İsmail Dada'nın, "Silahı böyle çıkarmıştım" diyerek belinden çıkardığı tabanca ateş alınca, Cemal Erdemir başından vurularak öldü.
3 gün sonra jandarmaya teslim olarak tutuklanan İsmail Dada'nin, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cezaevinden videokonferans sistemiyle katılan sanık, tabancanın belinde olduğunu ve çıkarırken ateş aldığını ileri sürdü. Sanık, "Bir anda ateş aldığını düşünüyorum. Başımdan daha önce geçen bir olay vardı. Tehdit edildiğimi düşünüyordum. Mermi o yüzden silahın ağzındaydı. Karşı karşıya oturuyorduk. Aramızda yarım metre yoktu. Ben kesinlikle bunu kasten yapmadım. Kazayla oldu" dedi.
Ölen Cemal Erdemir'in eşi Sevcan Erdemir, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi. Duruşma ertelendi.

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