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Kazaya giden sağlıkçıların ambulansı yardım için duran sürücülerin araçlarına çarptı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada yaralananlar için olay yerine gelen sağlık ekibinin ambulansı, yardım için duran sürücülerin araçlarına çarptı. Üst üste meydana gelen 2 ayrı kazada,...

Kazaya giden sağlıkçıların ambulansı yardım için duran sürücülerin araçlarına çarptı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada yaralananlar için olay yerine gelen sağlık ekibinin ambulansı, yardım için duran sürücülerin araçlarına çarptı. Üst üste meydana gelen 2 ayrı kazada, 12 kişi yaralandı. 
İlk kaza, öğle saatlerinde, Kastamonu- Bozkurt yolunun Anbarcılar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şener'in kullandığı 37 SN 456 plakalı yolcu minibüsü, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu karşı yönden gelen Erdal Yılmaz yönetimindeki 37 BB 911 plakalı TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerini taşıyan ambulans, olay yerine geldiği sırada, yaralılara yardım etmek amacıyla duran Hüseyin Elemen'in 78 DC 161 plakalı kamyonu ile Mehmet Aşkaya'nın 37 AS 8686 plakalı kamyonetine çarptı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen 2 ayrı kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bozkurt ve Kastamonu Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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