Kazaya bakmak için aracından inen sürücüye kamyonet çarptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Selçuk Çalışkan, hasarlı kazaya bakmak için aracından indiği sırada arkadan gelen kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde meydana geldi. Selçuk Çalışkan, yoldaki buzlanma nedeniyle 4 aracın birbirine girdiği hasarlı kazaya bakmak için yönetimindeki hafif ticari aracı yol kenarında durdurdu. Aracından inen Çalışkan'a, iddiaya göre arkadan gelen kamyonet çarptı. Hafif ticari araca da yandan çarparan kamyonetin sürücüsü kaçarken, ağır yaralanan Selçuk Çalışkan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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