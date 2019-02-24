Kazara vurulan çoçuğun tedavisi sürüyor

KIRIKKALE'de, kuzeni H.Ö. (14) ile evde bulunan av tüfeğiyle şakalaşırken, silahın kazara ateş alması sonucu elinden ve yüzünden yaralanan B.Ö.'nün (11) tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. H.Ö., ailesiyle gittiği akraba ziyaretinde kuzeni B.Ö. ile evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre B.Ö. ve H.Ö. şakalaşırken tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların eline ve yüzüne isabet ettiği B.Ö. yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ö., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ö. daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan B.Ö.nün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

H.Ö. ile aynı evde bulunan diğer kuzeni D.Ö. ise ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ancak savcı tarafından, çocukların yaşlarının küçük olması ve doktor raporunun beklenmesi için H.Ö. ile D.Ö. ailelerine teslim edildi. Yaralı B.Ö.'den gelecek rapor sonrası H.Ö. ile D.Ö.'nün ifadesinin alınacağı öğrenildi.



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