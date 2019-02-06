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Kazanın ardından yanan iki araç hurdaya döndü, sürücüler yaralandı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı. Kaza, dün gece Mersin- Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne giden Yunus Yaşar yönetimindeki 45...

Kazanın ardından yanan iki araç hurdaya döndü, sürücüler yaralandı
MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.
Kaza, dün gece Mersin- Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne giden Yunus Yaşar yönetimindeki 45 LG 200 plakalı TIR, önünde ilerleyen Mehmet Emin Avcı'nın kullandığı 42 Y 5141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yan yatarken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeni ile her 2 araçta da yangın çıktı. Çevredeki araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevkedildi. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü ambulanlarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken, Mersin- Adana otobanında trafik bir süre tek yönden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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