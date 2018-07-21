Kazağını şafta kaptıran 4 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

KONYA'da oynarken traktör ile yem karma makinesi arasındaki şafta kazağını kaptıran 4 yaşındaki Suriyeli Muhammed Ali El Muhammed hayatını kaybetti.Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Akasma Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir çiftlikte çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Muhammed Ali El Muhamammed, oynarken çalışan traktörün yanına geldi. Bu sırada çocuğun kazağı traktör ile yem karma makinesi arasında bulunan şafta takıldı. Kafasını şafta çarpan Ali El Muhammed ağır yaralandı. Babası İbrahim El Muhammed tarafından traktör altından çıkartılan çoçuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Muhammmed Ali El Muhammed'in öldüğünü saptadı. Çocuğunun öldüğünü öğrenen baba İbrahim ve anne Vahide El Muhammed gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

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