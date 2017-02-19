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Kazadan sonra kaçan sürücü ve 2 arkadaşı yakalandı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde önünde giden Sevinç ve Ender Albayrak çiftinin bulunduğu otomobile çarparak alev almasına neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücü Muhammed D. ile arkadaşları Gökhan M. ile Sezai Ç. polis ekiplerince...

Kazadan sonra kaçan sürücü ve 2 arkadaşı yakalandı
TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde önünde giden Sevinç ve Ender Albayrak çiftinin bulunduğu otomobile çarparak alev almasına neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücü Muhammed D. ile arkadaşları Gökhan M. ile Sezai Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alev alan otomobilden çıkamayan Ender Albayrak’ın yaşamını yitirdiği kazanın ardından korktukları için kaçtıklarını anlatan şüphelilerden sürücü Muhammed D. tutuklandı.
Yulaflı Mahallesi’nde önceki gece Muhammed D., yönetimindeki 59 ZV 989 plakalı otomobille önünde giden Ender Albayrak’ın kullandığı 59 FH 946 plakalı araca çarptı. Kazada takla atan araçlar alev alırken, Ender Albayrak sıkıştığı araçta yanarak hayatını kaybetti. Yanındaki eşi Sevinç Albayrak ise kazayı görenler tarafından yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya neden oldun Muhammed D. ile araçta bulunan arkadaşları Gökhan M. ile Sezai Ç., alev alan kendi otomobillerinden çıkarak olay yerinden kaçtı.
Soruşturma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, kaçan sürücü ve araçta bulunanları tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde korktukları için kaçtıklarını itiraf eden şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece sürücüsü Muhammed D. tutuklanırken, diğer arkadaşları ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kazada hayatını kaybeden Ener Albayrak gözyaşlarıyla toprağa verilirken, yaralı olan eşi Sevinç Albayrak’ın tedavisi sürüyor.

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