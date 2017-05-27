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Kazadan kurtulanlara arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilden inenlere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada Suriye uyruklu Tharwat Stas (74) öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Gebze- Orhangazi-İzmir oto yolunun Orhangazi tüneli...

Kazadan kurtulanlara arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilden inenlere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada Suriye uyruklu Tharwat Stas (74) öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gebze- Orhangazi-İzmir oto yolunun Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Suriye uyruklu Yasser Stas (43) idaresindeki 34 MK 040 plakalı otomobil, tünel çıkışında yağmurdan dolayı oluşan su birikintisine girerek kontrolden çıktı ve bariyere çarptı. Kaza sonrası sürücü ile 3 yakını araçtan indi. Ancak bu sırada arkadan gelen Uğur Özsaraç idaresindeki 34 HC 6721 plakalı otomobil, önce bu kişilere sonra ad indikleri otomobile çarptı. Kazada Tharwat Stas yaşamını yitirirken, yaralanan Smar Rajdo (35) ve Yasser Stas ile diğer otomobildeki Neyzar Akkan Özsaraç (37) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Orhangazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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