Kazada yaralandı, 16 gün sonra hastanede öldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Latif Aslan (33), tedavi gördüğü hastanede, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Haziran'da, Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Şoforali Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Latif Aslan'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaranan Aslan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan, 2 çocuk babası Latif Aslan, sağlık durumu kötüleşince bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Latif Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.



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