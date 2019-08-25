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Kazada yaralananları şemsiyeyle güneşten korudular
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarpıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, plaj şemsiyeleri açılarak, güneşten korundu. Kaza, saat...
GÜVENLİK 24.08.2019, 11:26
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarpıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, plaj şemsiyeleri açılarak, güneşten korundu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Korkuteli- Elmalı yolunun Ulucak Susuz mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Elmalı ilçesine giden Zeynep Arslan (36) yönetimindeki 07 ZJ 372 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyere çarparak, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Zeynep Arslan ile araçtaki Elvan İclal Feyzioğlu (14) ve Fatma Gülhancıoğlu (39) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, ihbarla gelen sağlık ekibince yapıldı. Müdahale sırasında bazı kişiler, araçlarındaki plaj şemsiyelerini açarak, yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Sağlık görevlilerinin ambulanslara bindirdiği 3 yaralı, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Korkuteli- Elmalı yolunun Ulucak Susuz mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Elmalı ilçesine giden Zeynep Arslan (36) yönetimindeki 07 ZJ 372 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyere çarparak, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Zeynep Arslan ile araçtaki Elvan İclal Feyzioğlu (14) ve Fatma Gülhancıoğlu (39) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, ihbarla gelen sağlık ekibince yapıldı. Müdahale sırasında bazı kişiler, araçlarındaki plaj şemsiyelerini açarak, yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Sağlık görevlilerinin ambulanslara bindirdiği 3 yaralı, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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