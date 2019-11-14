Kazada yaralananlara yardım edip, o anları kayda aldı

ERZİNCAN’da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR’ın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Aracını durdurup yaralılara yardım eden Salih Sevimli, bir yandan da elindeki kamerayla o anları kayda aldı.İstanbul’dan Bitlis yönüne yük götüren İlhamin Sancar yönetimindeki 13 DD 996 plakalı TIR Erzincan- Sivas karayolunun Sakaltutan mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada TIR şoförü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Erzincan Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli, nöbet sonrası evine dönerken kent merkezinde kazayı görünce yaralıların yardımına koştu. Devrilen TIR’ın üzerine çıkarak şoförü çıkaran Salih Sevimli, bir yandan da kamerasıyla o anları kayda aldı. Çektiği kaza görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Sevimli, yardıma muhtaç insanların görüntüsünü kaydetmekte bir sakınca olmadığını savundu. Sevimli, "Bu tür olayları kayıt altına alarak yardıma muhtaç bir canlıya el uzatarak dünyanın ve insanlığın görerek örnek almasını sağlamalıyız" diye konuştu.