Kazada yaralanan traktör sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde yaklaşık iki hafta önce çekicinin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Fatih Mehmet Karaman (48), bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kaza, geçen 7 Nisan günü Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Şahin (42) yönetimindeki 16 VY 404 plakalı çekici, ayni yöndeki Fatih Mehmet Karaman yönetimindeki 16 UD 488 plakalı traktöre çarptı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Karaman, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaman, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 16 gündür tedavisi süren Karaman bugün öğlen saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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